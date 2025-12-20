Новогодние елки торжественно открыли в парках Краснодара

Торжественные открытия новогодних елок прошли в Городском Саду, Чистяковской Роще, парке имени 30-летия Победы и на Солнечном острове.

Для посетителей подготовили разнообразную программу для взрослых и детей. На главных сценах парков выступили вокалисты, танцоры и городские ансамбли. Артисты показали зажигательные танцы, новогодние песни и театрализованные представления, которые создают праздничное настроение, а также провели с желающими хороводы вокруг елок.

Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка провели викторины, интерактивные игры и эстафеты. Дети приняли участие в мастер-классах и показали свои таланты, самым активным раздали новогодние подарки.

На территории парков также представили выставки декоративно-прикладного и художественного искусства, где посетители могли оценить детские работы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

