Новогоднее обращение Владимира Путина к 2023 году стало самым продолжительным

Обращение президента России к новому 2023 году стало самым продолжительным за все время его нахождения на посту главы государства. Поздравление длится 9 минут.

В своем обращении, которое записано в окружении военнослужащих, Владимир Путин отметил, что Россия примером для других государств, которые стремятся к многополярному миру. Президент говорил о свободе, исторической правде, конфликте в Донбассе, санкциях.

«Вместе мы преодолеем все трудности, сохраним нашу страну великой и независимой. Будем побеждать и идти только вперед, побеждать ради своих семей и России. Ради будущего нашей единственной и любимой родины. С Новым годом, дорогие друзья!» — такими словами закончил президент свое обращение.

Такого продолжительного новогоднего обращения у Владимира Путина еще не было. В 2021 и 2020 — тоже рекордные — они длились 6 минут 22 секунды и 6 минут соответственно. А до них самым продолжительным было обращение 31 декабря 2013 года — более 4,5 минут.

При этом рекорд первого президента России Бориса Ельцина еще не побит — 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе, он выступал более 10 минут, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин выступил с новогодним обращением к россиянам из штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.