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Нового мэра Краснодара изберут в ноябре

Политика
26.08.2022 11:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/novogo-mera-krasnodara-izberut-v-noyabre
Нового мэра Краснодара изберут в ноябре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара назначили депутаты городской Думы 26 августа на внеочередном заседании. Он состоится 8 ноября в 11:00.

Прием документов от желающих стать мэром Краснодара начнется 15 сентября и продлится до 14 октября.

«Глава избирается городской Думой Краснодара из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией, которая создается из числа кандидатов, половина из которых предлагается городской Думой», — отметила директор правого департамента Краснодара Милена Егорова.

Рассматривать заявления от кандидатов на пост главы главы краевой столицы будет специальная комиссия из восьми человек. В нее войдут председатель Гордумы Вера Галушко, зампредседателя Гордумы Галина Ермаков, председатель общественной палаты Краснодара Юрий Ткаченко и заместитель начальника управления делами администрации Краснодара Кирилл Перцев.

Еще четырех членов специальной конкурсной комиссии назначит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По итогам конкурса комиссия представит депутатам Гордумы не менее двух кандидатур на должность главы города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Предыдущий мэр Краснодара Андрей Алексеенко покинул свой пост 19 августа в связи с переходом на новую должность. И. о. главы города до проведения конкурса будет Максим Слюсарев.

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