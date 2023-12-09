Нового атамана избрали в Майкопском отделе Кубанского казачьего войска

В рамках отчетно-выборного сбора атаманом Майкопского казачьего отдела избран есаул Сергей Захаров.

В работе сбора приняли участие вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов, руководитель администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Владимир Свеженец.

«В состав Майкопского казачьего отдела входят восемь районных обществ, в том числе три расположенных на территории Краснодарского края. Благодаря эффективному сотрудничеству казачества и республиканских властей, ведется большая межведомственная работа по различным направлениям. В Адыгее открываются казачьи классы в школах и группы в детских садах. Казаки развивают экономическую деятельность, участвуют в мероприятиях по обеспечению межнационального, межрелигиозного согласия, сохранению культурного многообразия», — рассказал Александр Власов.

Новый атаман Майкопского казачьего отдела Сергей Захаров среди основных задач отметил участие казаков в СВО и сбор гуманитарной помощи, развитие Союза казачьей молодежи Адыгеи, военно-патриотическое воспитание и развитие финансово-хозяйственной деятельности.

На мероприятии также утвердили структуру отдела и его правление, избрали состав совета стариков, казачьего суда, контрольно-ревизионной комиссии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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