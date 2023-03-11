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Новое здание детской школы искусств № 2 планируют построить в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novoe-zdanie-detskoj-shkoly-iskusstv-2-planiruyut-postroit-v-sochi
Новое здание детской школы искусств № 2 планируют построить в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

На 2023 год запланировано проектирование нового учреждения дополнительного образования в поселке Дагомыс.

Сейчас в здании детской школы искусств № 2 поселка Дагомыс занимаются 477 человек. Новый блок на 800 учеников разгрузит учреждение. Преподавание будет вестись по трем направлениям: хореография, вокал и изобразительное искусство.

«Это одно из старейших учреждений дополнительного образования курорта, понятно, что требуется обновление. Проектируем с запасом – на 800 учеников. Необходимо уже сейчас заняться вопросом подбора педагогов. Чтобы после завершения строительства объект сразу начал работать для всех наших юных сочинцев», – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К строительству здания планируют приступить в 2024 году, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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