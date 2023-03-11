Новое здание детской школы искусств № 2 планируют построить в Сочи
На 2023 год запланировано проектирование нового учреждения дополнительного образования в поселке Дагомыс.
Сейчас в здании детской школы искусств № 2 поселка Дагомыс занимаются 477 человек. Новый блок на 800 учеников разгрузит учреждение. Преподавание будет вестись по трем направлениям: хореография, вокал и изобразительное искусство.
«Это одно из старейших учреждений дополнительного образования курорта, понятно, что требуется обновление. Проектируем с запасом – на 800 учеников. Необходимо уже сейчас заняться вопросом подбора педагогов. Чтобы после завершения строительства объект сразу начал работать для всех наших юных сочинцев», – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.
К строительству здания планируют приступить в 2024 году, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
Читайте также: еще две школы Краснодара получили статус казачьей образовательной организации.
- Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
- Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант