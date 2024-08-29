Новое общежитие КубГУ на 500 мест введут в эксплуатацию летом 2025 года

Об этом сообщил ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов в ходе пресс-конференции, посвященной началу нового учебного года.

Кубанский госуниверситет в этом году набрал 7,5 тыс. первокурсников. По итогам приемной кампании число поступивших на бюджет превысило 3 тыс. человек, что выше прошлогоднего показателя. Среди них 126 человек — члены семей участников СВО, 46 стобалльников и 10 победителей олимпиад.

«В этом году на поступление в Кубанский госуниверситет подали документы 19 тыс. абитуриентов, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом. Конкурс составил 13,7 заявлений на одно место», — рассказал ректор КубГУ Михаил Астапов.

На пресс-конференции обсудили новое образовательное направление вуза — предпринимательскую деятельность. КубГУ входит в 50 бизнес-школ России, где реализуют такой проект. В результате 32 человека получили гранты по 1 млн рублей на развитие своих стартапов.

Кроме того, на встрече обсудили строительство новых объектов на территории университета. В этом году в эксплуатацию планируют ввести новый спортивный манеж, завершить строительство храма святых Кирилла и Мефодия, а также реконструкцию читального зала научной библиотеки.

Также в следующем году на улице Сормовской планируют открыть новое общежитие на 500 человек. На данный момент там проводят внутренние работы.

«Бюджет этой стройки — немногим более 1 млрд руб. Это средства федерального бюджета, выделенные председателем правительства РФ. Мы сейчас рассчитываем на то, что летом 2025 года, до начала учебного года, этот очередной объект будет не только построен, но и полностью укомплектован», — сказал Астапов.

Ректор добавил, что в новом комплексе будут жить аспиранты, студенческие семьи, студенты факультета архитектуры и дизайна, а также других направлений.

Читайте также: футбольная команда КубГУ выиграла Кубок Alma mater в Москве.