Футбольная команда КубГУ выиграла Кубок Alma mater в Москве

Чемпионы студенческой лиги ФК КубГУ обыграли победителей медиалиги МФК «Титан». Второй матч между этими командами прошел 20 августа в Москве.

Победителя «Winline Кубка Alma mater» определили по итогам двух матчей, оба из которых, со счетом 3:1 и 2:1, выиграла команда из Краснодара.

Для футболистов самым продуктивным стал второй тайм. Игроки КубГУ забили голы на 51-й и 53-й минуте. Перед этим вратарь краевой студенческой команды не дал сопернику реализовать пенальти.

«Это моя работа — защищать ворота. Если тренер меня ставит, значит он мне доверяет. Я стараюсь оправдать это доверие», — рассказал вратарь КубГУ Амир Идрисов.

Первую игру футболисты провели по классическим правилам в Краснодаре 12 апреля. Вторая прошла по правилам медиафутбола. Кубок между командами из разных лиг разыграли впервые.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», важность победы в Кубке отметил ректор КубГУ Михаил Астапов. Он подчеркнул, что на кону была не только честь команды Кубани, но и всего студенческого футбола.