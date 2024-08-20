ФК «КубГУ» сыграет в Москве с «Титаном» в Кубке Alma mater

В Москве 20 августа чемпионы студенческой лиги сыграют против победителей медиалиги.

В этом матче будет определен первый обладатель футбольного трофея, который называется «Winline Кубка Alma mater».

«Я посмотрел новые правила, кое-какие моменты очень интересные. Это, во-первых, игра красным мячом, где гол считается за два. Во-вторых, самое важное — замены как в хоккее. Я надеюсь, что на матче будет хороший темп», — поделился главный тренер ФК «КубГУ» Алексей Герасименко.

«Нам тренер сказал, что мы будем играть в свой футбол, в который мы умеем. Нам не важно, какие правила, — мы будем делать то, что умеем», — сказал игрок команды ФК «КубГУ» Даниил Костырин.

Важность победы в этом матче отметил ректор КубГУ Михаил Астапов.

«Здесь на кону не только честь команды Кубани, но и всего студенческого футбола. Поэтому игра, конечно, исключительно важна. В первом кубке всегда есть большое желание победить. Да и тем более, сам кубок очень красивый», — отметил ректор КубГУ, президент ФК КубГУ Михаил Астапов.

Первая игра по классическим правилам состоялась в Краснодаре 12 апреля. В ней кубанская команда переиграла соперников со счетом 3:1.

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