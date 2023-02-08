Новое оборудование закупили в горбольницу Горячего Ключа
По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» поставили технику для ультразвуковой терапии и для лечения фонофорезом.
Аппараты установят в городской больнице и поликлинике в физиотерапевтических кабинетах.
«Оборудование предназначено для того, чтобы облегчить боль пациента и улучшить состояние тканей организма. Его применяют физиотерапевты для избавления от спазмов и воспалений. Волны ультразвука, согревая ткани, улучшают кровоток, что ускоряет восстановление организма», — рассказал главный врач городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.
В больницах и поликлиниках края в рамках модернизации проводят капремонты, поставляют новое оборудование, а также строят новые медучреждения и устанавливают ФАПы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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