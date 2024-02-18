Новое оборудование получат три коррекционных школы-интерната на Кубани

Профессиональное оборудование для учащихся с особенностями здоровья закупят по нацпроекту «Образование».

Новые коррекционно-развивающие устройства в школе № 26 Краснодара установят в кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. Использование оборудования позволит скорректировать речевые нарушения речи и сформировать правильную речь.

Модернизировать трудовые мастерские планируют в школе-интернате станицы Староминской — направления «Растениеводство», «Подготовка обслуживающего персонала», «Кулинарное дело». Кроме того, приобретут оборудование для кабинетов педагога-психолога и учителя-логопеда — оно позволит повысить развитие психомоторных процессов, зрительно-пространственной координации и эмоционально-волевой сферы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Новое развивающее оборудование для сенсорной комнаты и трудовых мастерских по агропромышленному направлению появится в школе-интернате № 1 Ейска. Также там появятся специализированные комплекты для учеников с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Материально-техническую базу с 2020 года обновили в 12 учреждениях региона. В них обучаются дети с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата и интеллекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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