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Новое модульное здание построят для отряда «Кубань-СПАС» в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novoe-modulnoe-zdanie-postroyat-dlya-otryada-kuban-spas-v-anape
Новое модульное здание построят для отряда «Кубань-СПАС» в Анапе
Фото пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Сейчас отряд базируется на территории муниципальной службы спасения. Новое здание обеспечит специалистам более комфортные рабочие условия.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков оценил ход работ. Сейчас специалисты заняты сборкой металлоконструкций, которые станут основой каркаса модуля, выполняют подсыпку грунта для поднятия участка.

Кроме того, в этом году планируется установка модульного здания для аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» в Армавире, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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