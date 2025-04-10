Новое модульное здание построят для отряда «Кубань-СПАС» в Анапе

Сейчас отряд базируется на территории муниципальной службы спасения. Новое здание обеспечит специалистам более комфортные рабочие условия.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков оценил ход работ. Сейчас специалисты заняты сборкой металлоконструкций, которые станут основой каркаса модуля, выполняют подсыпку грунта для поднятия участка.

Кроме того, в этом году планируется установка модульного здания для аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» в Армавире, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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