Новое модульное пожарное депо открыли в Динском районе

Пять новых модульных пожарных частей откроют в Краснодарском крае в 2025 году. Одна из них начала работать на территории парка «Патриот» в станице Старомышастовской.

Современное модульное здание построили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за счет средств из регионального бюджета. Ранее сотрудники противопожарной службы занимали арендованное приспособленное помещение.

Новое пожарное депо оборудовали всем необходимым. Также на прилежащей территории планируют установить учебно-тренировочный комплекс для тушения пожаров и огневой симулятор «Феникс». В дальнейшем здесь обустроят волейбольную площадку и поля для мини-футбола, что позволит проводить соревнования среди подразделений противопожарной службы.

«Это первое быстровозводимое пожарное депо, которое мы открываем в этом году. Уверен, что бойцы Старомышастовской пожарной части с удовольствием переезжают в это здание», — отметил министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.

Пожарная часть № 26 обслуживает территорию с населением более 15 тыс. человек. Это не только Старомышастовская, но и село Красносельское, хутора Восточный и Горлачивка, а также поселок Новый. В зоне ответственности части находится 13 соцобъектов, включая детские сады, школы, поликлинику и ДК.

Кроме того, в этом году начнется строительство модульных пожарных депо в Выселковском, Кореновском, Калининском, Тимашевском и Апшеронском районах, сообщает официальный Telegram-канал министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще четыре модульные пожарные части откроют в Брюховецком, Белоглинском, Усть-Лабинском и Гулькевичском районах. Эти меры обеспечат защиту еще 40 тыс. человек.

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