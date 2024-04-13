Новое медоборудование помогает спасать жизни будущих матерей на Кубани

В женской консультации Красноармейской районной больницы врачи проводят обследования на фетальных мониторах, поставленных в начале года по нацпроекту «Здравоохранение».

Главврач Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров подчеркнул, что своевременное выявление осложнений и патологий при беременности увеличивает шансы на благополучное вынашивание и рождения здоровых детей.

«Еженедельно обследование на оборудовании проходят 6-9 будущих мам. В пяти случаях врачи вовремя выявили кислородное голодание у плода. При этом удалось вовремя помочь двум роженицам, а трем — назначить необходимую терапию. Это позволило спасти здоровье и жизнь малышам и их мамам», — сказал Бобров.

С помощью фетального монитора врач оценивает состояние плода, его подвижность, частоту сердечных сокращений и другие параметры. Также он с высокой точностью диагностирует малейшие патологические изменения. Обследование с помощью аппарата кардиотокографии (КТГ) является базовым для всех беременных.

Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» позволяет обеспечить современной медицинской помощью жителей отдаленных районов. В рамках этой программы устанавливают современное оборудование в больницах, обеспечивают транспортом, строят и капитально ремонтируют медучреждения.

В прошлом году в Красноармейском районе полностью обновили поликлинику в станице Полтавской. В настоящее время ведется капремонт инфекционного отделения районной больницы. Работы ведутся по госпрограмме «Развитие здравоохранения» за счет средств бюджета региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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