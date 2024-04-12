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Кисту весом 1,5 кг удалили хирурги при помощи VR-очков в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kistu-vesom-1-5-kg-udalili-hirurgi-pri-pomoshhi-vr-ochkov-v-krasnodare
Кисту весом 1,5 кг удалили хирурги при помощи VR-очков в Краснодаре
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Врачи ККБ № 2 в апреле провели сложнейшую операцию с использованием очков дополнительной реальности.

Об очередной операции, во время которой использовали очки дополнительной реальности, рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. По его словам, кисту размером 20 на 10 см обнаружили в малом тазу пациентки ККБ № 2. Оперировали женщину при помощи AR-комплекса в качестве вспомогательного инструмента. Операция заняла 40 минут. Кисту удалили, ее вес превысил 1,5 кг.

Это уже вторая подобная операция в ККБ №2 с использованием очков дополнительной реальности. Первое хирургическое вмешательство провели 2 апреля, операция длилась 20 минут.

«Благодаря внедрению новых технологий в хирургический процесс улучшается качество и результат проводимых операций, а также уменьшается время реабилитации пациента. Все это направлено на повышение качества жизни граждан, что соответствует одному из вопросов нацпроекта «Здравоохранение»», — написал в своем Telegram-канале Евгений Филиппов.

Читайте также: в Краснодаре хирурги начали использовать VR-очки во время операций.

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