Новое кладбище вместо крематория появится в Сочи

Кладбище в селе Илларионовка Адлерского внутригородского района города-курорта создадут на земельном участке площадью 10 га.

Раннее на месте нового кладбища планировали построить крематорий. Его появление запланировали в Генеральном плане города.

Сейчас ситуация землей для проведения захоронений в городе-курорте стабильная. Но число жителей продолжает расти, и администрация ведет активные работы по расширению существующих кладбищ. Для этого в порядок приводят территории уже существующих мест захоронений.

Генеральный план предусматривает появление более 63 га новых земель для захоронений. После их появления свободная для захоронений площадь кладбищ в Сочи увеличится до 160 га, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на управление по организации похоронного дела администрации Сочи.

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