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Новое дорожное покрытие на Платановом Бульваре в Краснодаре появится до конца июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novoe-dorozhnoe-pokrytie-na-platanovom-bulvare-v-krasnodare-poyavitsya-do-kontsa-iyunya
Новое дорожное покрытие на Платановом Бульваре в Краснодаре появится до конца июня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы по обновлению 1 км дорожного полотна на проезжей части бульвара в Юбилейном микрорайоне проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас на участках улицы сняли старый асфальт.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, рядом с этой улицей расположены поликлиника, несколько детских садов, школа и бульвары, поэтому здесь должна быть качественная дорожная инфраструктура.

Помимо укладки нового дорожного покрытия и нанесения разметки, на Платановом Бульваре установят дорожные знаки и заменят бордюры там, где это необходимо.

Кроме того, сейчас в краевом центре проводят замену дорожного полотна на 15 участках улиц. Ознакомиться с перечнем объектов, где ведут работы в рамках профильного нацпроекта в 2023 году, можно по этой ссылке.

Всего за шесть лет, начиная с 2017 года, в столице Кубани привели в порядок 326 участков дорог общей протяженностью 410 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре еще на четырех улицах стартовал ремонт по нацпроекту.

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