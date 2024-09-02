Новобранцы шифровального училища в Краснодаре приняли присягу

Курсанты Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко пообещали верно служить Родине, защищать Отечество и мужественно исполнять воинский долг.

Для молодых людей это волнительный день, ведь теперь они — курсанты престижного военного вуза, единственного в России, который готовит специалистов по защите информации. Поздравили новобранцев начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ Андрей Колованов и вице-губернатор Александр Нестеренко.

«Помните, что сила и мужество не только физические качества. Успех в армии заключается в умении принять решение в сложных ситуациях и быть ответственным за свои поступки. Мы верим в вас и желаем вам успехов в вашем предназначении», — отметил замгубернатора Краснодарского края Александр Нестеренко.

Один из тех, кто впервые надел погоны, Павел. Примером мужества и героизма для него стал отец, который служил в Афганистане.

«Еще в старших классах я решил стать военным, но не мог определиться, куда же поступить. Понял, что обучение здесь — это действительно круто и интересно, так тут и оказался», — делится курсант Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко Павел.

Впереди у курсантов несколько лет усиленной подготовки — это не только знания и интеллектуальное развитие, но и формирование воли, характера, физических качеств. В этом поможет современная и технологичная учебно-материальная база. Вуз уже 95 лет готовит специалистов с высшим и средним профессиональными образованиями. На учебу приезжают молодые люди со всей страны.

«Один из племянников у нас уже закончил это училище. К этому мы шли, поэтому сын очень долго готовился, три года где-то. Наконец-то его мечта сбылась», — говорит мать одного из курсантов Наталья.

«В этом году праздник курсантов завершают патриотической песней. Ее исполняют сами первокурсники. Возможно, в будущем — это станет доброй традицией вуза», — сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

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