Новобранцы летного училища приняли присягу в Краснодаре

Торжественное мероприятие для первокурсников Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова состоялось 31 августа.

На нем присутствовали вице-губернатор Кубани Александр Власов и мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Принятие присяги для курсантов – всегда торжественный и волнительный день. Хочу пожелать вам чувствовать себя настоящими защитниками нашего Отечества и быть ими, а в дальнейшем стать достойными офицерами», — сказал Власов, обращаясь к курсантам.

Перед принятием присяги на плацу летного училища прозвучал гимн России и пронесли флаги государства, ВКС и боевое знамя училища. Церемония завершилась торжественным маршем личного состава, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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