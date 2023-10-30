Новичок «Краснодара» пожаловался на долгие поездки из-за закрытого аэропорта

Речь идет о бразильском защитнике Виторе Тормене. Он перешел в «Краснодар» из португальской «Браги» летом 2023 года и отлично зарекомендовал себя, «застолбив» за собой место в основном составе.

В интервью новичок «быков» признался, что длительные переезды на выездные игры и обратно даются ему очень сложно.

«К сожалению, аэропорт закрыт, поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие», — сказал Тормена.

По его словам, частые игры на выезде и долгие поездки уже начинают его раздражать, но он старается не думать об этом слишком много. Тормена добавил, что 11-часовое путешествие перед игрой может существенно повлиять на итоговый результат, сообщает «Чемпионат».

Аэропорт Краснодара приостановил работу с 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Последние полтора года «Краснодар» добирается на выездные игры с большинством соперников на самолете через аэропорт в Ставрополе. Другие команды РПЛ добираются в Краснодар по этому же маршруту.

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