Новгородец пытался ввезти в Краснодарский край более килограмма метадона
Происшествия
27.09.2022 10:34
«Ладу Приору», за рулем которой был 27-летний житель Нижнего Новгорода, остановили на стационарном посту ДПС «Кущевский» для поверки документов.
Осмотрев машину, полицейские обнаружили в приборной панели пакет с кристаллическим веществом. Мужчину задержали.
Экспертиза подтвердила, что в пакете находился метадон. Общая масса изъятого наркотика — более 1 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Выяснилось, что подозреваемый купил наркотик через интернет и планировал сбывать бесконтактным способом по всему краю.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело, сейчас он под стражей. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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