Новгородец пытался ввезти в Краснодарский край более килограмма метадона

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Ладу Приору», за рулем которой был 27-летний житель Нижнего Новгорода, остановили на стационарном посту ДПС «Кущевский» для поверки документов.

Осмотрев машину, полицейские обнаружили в приборной панели пакет с кристаллическим веществом. Мужчину задержали.

Экспертиза подтвердила, что в пакете находился метадон. Общая масса изъятого наркотика — более 1 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что подозреваемый купил наркотик через интернет и планировал сбывать бесконтактным способом по всему краю.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело, сейчас он под стражей. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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