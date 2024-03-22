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Новая трасса от Краснодара до Крымского моста уменьшит время в пути до 2 часов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novaya-trassa-ot-krasnodara-do-krymskogo-mosta-umenshit-vremya-v-puti-do-2-chasov
Новая трасса от Краснодара до Крымского моста уменьшит время в пути до 2 часов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Строительство дороги Краснодар — Керчь входит в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Длина трассы составит почти 120 км. Расчетная скорость движения — 120 км/ч. Дорогой смогут воспользоваться до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Трассу строят в два этапа: хутор Белый — Славянск-на-Кубани и Славянск-на-Кубани — станица Марьянская. Кроме того, на объекте построят десять разноуровневых транспортных развязок и пешеходный переход, 15 путепроводов, а также 33 моста. По длине всей трассы установят наружное освещение. Работы выполняют в соответствии с графиком.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что новое направление трассы А-289 — один из самых значимых дорожных проектов Кубани. Дорога пройдет в стороне от близлежащих населенных пунктов, что позволит вывести оттуда весь транзитный транспорт. По словам главы региона, трассу откроют до конца 2024 года.

«Она сократит время в пути от Краснодара к Крымскому мосту до двух часов. Объект важен как для нашего региона, так и для всей транспортной логистики юга страны», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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