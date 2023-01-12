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Новая трамвайная ветка в Краснодаре: общественные обсуждения стартуют в январе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novaya-tramvajnaya-vetka-v-krasnodare-obshhestvennye-obsuzhdeniya-startuyut-v-yanvare
Новая трамвайная ветка в Краснодаре: общественные обсуждения стартуют в январе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Общественные обсуждения строительства новой ветки от Западного депо вдоль улицы Круговой, по улице Красных Партизан и до Западного обхода пройдут с 23 по 29 января.

С проектами планировки и межевания территории в период проведения можно ознакомиться на улице Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Также посмотреть проекты можно на улице Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Кроме того, документы в полном объеме опубликуют на сайте администрации и гордумы Краснодара 19 января.

Свои замечания и предложения можно внести в специальные журналы на экспозициях, отправить на электронную почту, оставить на официальном сайте мэрии Краснодара, а также выслать по почте на адрес департамента архитектуры и градостроительства — Коммунаров, 173.

В рамках соглашения планируют построить дополнительный трамвайный путь на пересечении улиц Московской и Красных Зорь протяженностью 0,2 км и трамвайную линию от улицы Толбухина до ЖК «Немецкая деревня» протяженностью 14,6 км до конца 2024 года. Кроме того, согласно документу, будет построен трамвайный путь от «Немецкой деревни» до спорткомлекса «Баскет-холл» протяженностью 11,2 км до конца 2025 года и линия от «Баскет-холла» до улицы Московской длиной 9,6 км до конца 2026 года, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре построят новые трамвайные ветки в район улицы Восточно-Кругликовской и на Гидрострой.

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