Новая школа на улице Батуринской в Краснодаре примет учеников в День знаний

Учебное заведение на 1 тыс. 550 мест на севере краевой столицы возвели в рамках национального проекта «Образование».

Как рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова, в День знаний ученики впервые переступят порог новой школы на улице Батуринской. Она отметила, что это современное учреждение, оснащенное всем необходимым.

«В здании есть один большой и три малых спортзала, два актовых зала для начальной и средней школы на 574 и 300 мест, просторная столовая, медицинский кластер. На территории школы разместили спортивные площадки для занятий легкой атлетикой, футболом, волейболом и баскетболом, сектор для прыжков в длину», — написала замглавы региона в Telegram.

Также Минькова сообщила, что всего в Краснодарском крае в новом учебном году свои двери для школьников распахнут девять новых учебных заведений.

«Еще три школы весной приняли первых учеников начальной школы в тестовом режиме. До конца года на Кубани возведут еще 14 школ», — заключила вице-губернатор.

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