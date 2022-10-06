Новая редакция Устава Краснодарского края прошла парламентские слушания

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 6 октября состоялась внеочередная сессия кубанского парламента VII созыва. На ней депутаты в первом чтении рассмотрели изменения в краевой Устав.

Заседание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Участие в работе сессии принял прокурор региона Сергей Табельский.

Положения Устава обновляют, чтобы он соответствовал Конституции РФ и федеральным законам.

«Устав Краснодарского края — это своего рода Конституция Кубани, базовый документ, в соответствии с которым работают и взаимодействуют все уровни и ветви власти. Поэтому предлагаемые изменения прошли скрупулезную проработку. В новой редакции уточнен ряд положений, касающихся полномочий органов государственной власти Краснодарского края. Некоторые из них будут определять характер нашей депутатской работы в седьмом созыве», — сказал Юрий Бурлачко.

В новой редакции Устава устранили правовые пробелы в определении муниципальных образований края, дополнили его перечень муниципальными округами. Сохраняется преемственность норм, характеризующих исторические особенности края как территории формирования кубанского казачества.

Предусматривается, что основная часть изменений вступит в силу с 1 января 2023 года. Положения Устава, определяющие правовой статус и правомочия губернатора Кубани, исполнительных органов, вступают в силу через десять дней после официального опубликования проекта закона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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