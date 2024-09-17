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Новая модельная библиотека открылась в Армавире

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/novaya-modelnaya-biblioteka-otkrylas-v-armavire
Видео канала «Кубань 24»

Библиотеку обновили в рамках национального проекта «Культура».

В учреждении создали студии видео- и звукозаписи, доступны VR-технологии. В библиотеке есть свой робот Василиса. Для читателей она будет гидом.

Библиотечная сеть Краснодарского края насчитывает 1 тыс. 53 учреждения. В этому году на их ремонты и оснащение направили более 2 млрд рублей.

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