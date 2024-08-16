Новая локация в парке «Краснодар» будет в 2,5 раза больше, чем Японский сад

Общая площадь новой локации парка «Краснодар» — Парка облаков — займет в общей сложности 19 гектаров.

В аккаунте, посвященном парку, отмечают, что площадь новой локации займет площадь в 2,5 раза больше, чем Японский сад.

Новую, седьмую очередь парка уже частично открыли — дубовую аллею, где гости парка могут укрыться от жары, отдохнуть на лавочке или покататься на качелях, а также белую часть с клумбами с белыми цветами и кустарниками в форме шаров.

Полностью завершить строительство новой очереди со всеми локациями планируют завершить к апрелю 2025 года — там будут несколько водоемов и фонтанов, а также арт-объекты.

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