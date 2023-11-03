Новая комиссия в Сочи будет следить за расходованием средств курортного сбора

Администрация Сочи утвердила состав и полномочия комиссии, которая будет формировать перечень работ по благоустройству курортной инфраструктуры.

В прошлом году в Сочи собрали 540 млн рублей курортного сбора. Потратить его можно только на развитие курортной инфраструктуры.

«План на текущий год исполнен на 100 %. Совместно с жителями определили приоритетные общественные пространства на этот год и уже формируем перечень объектов на 2024 год. Членам комиссии предстоит выбрать наиболее значимые предложения с учетом потребности сочинцев и гостей города в сфере развития курортных территорий», — рассказала первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

После того, как перечень работ утвердит комиссия, его разместят на официальном сайте города для общественного обсуждения.

В 2023 году на средства курортного сбора в Лазаревском районе обновляют набережную реки Восточный Дагомыс, благоустраивают улицу Победы. В Адлерском районе установили световые конструкции, скульптуры и лавочки в скверах Кирова и имени Бестужева-Марлинского, а также на улицах Кирова, Куйбышева и Ленина. В Хостинском — украсили скверы 50 лет Победы и Влюбленных. В центре Сочи благоустройство пришло на улицу Конституции, Цветной бульвар и Приморскую набережную, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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