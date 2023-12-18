Новая графа в платежке ЖКХ может появиться в России

Она будет касаться газоанализаторов.

Экономист Светлана Сазанова отметила, что жильцы могут сами установить газоанализаторы в квартирах и с компенсацией из взносов за капитальный ремонт. Такое решение депутатов Госдумы вызвано ростом количества взрывов бытового газа.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», — объяснила специалист.

По словам эксперта, большинство газового оборудования изношено как минимум на две трети. Так, даже при учете того, что установка анализаторов поспособствует росту цен за ЖКХ — польза от предотвращения взрывов газа несоизмеримо выше, сообщает телеканал «360».

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