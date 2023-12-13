Недобросовестным учредителям хотят запретить создавать новые УК в России

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на пресечение практики создания недобросовестными учредителями новых управляющих компаний. Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс РФ.

Согласно нововведению, предлагают принимать меры против учредителей управляющих компаний, которые подают заявки на банкротство из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, в процессе оформления банкротства эти УК нецелесообразно расходуют деньги, полученные от жильцов в качестве оплаты коммунальных услуг.

Такие управляющие компании также не выполняют необходимые работы по ремонту жилых домов и после оформления банкротства создают другие малоэффективные организации, продолжая действовать по той же схеме.

По новым нормам, в реестр дисквалифицированных лиц будут вносить не только руководителей управляющих компаний, но и их создателей. Благодаря этому учредитель не сможет занимать должности в других организациях или создавать свои собственные, пока его не удалят из соответствующего реестра, сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету «Аргументы и факты».

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