Нога ребенка застряла в лавочке в Сочи, ему пришли на помощь спасатели

Спасателям ЮРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что восьмимесячному ребенку в одном из скверов требуется помощь.

Во время прогулки с родителями нога ребенка застряла между перекладин лавочки. Самостоятельно освободить ногу родители не смогли и обратились за помощью к спасателям.

Специалисты ЮРПСО прибыли на место, при помощи гидравлического инструмента раздвинули деревянные перекладины и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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