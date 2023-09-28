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Нога ребенка застряла в лавочке в Сочи, ему пришли на помощь спасатели

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/noga-rebenka-zastryala-v-lavochke-v-sochi-emu-prishli-na-pomoshh-spasateli
Нога ребенка застряла в лавочке в Сочи, ему пришли на помощь спасатели
Фото t.me/urpso_mchs

Спасателям ЮРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что восьмимесячному ребенку в одном из скверов требуется помощь.

Во время прогулки с родителями нога ребенка застряла между перекладин лавочки. Самостоятельно освободить ногу родители не смогли и обратились за помощью к спасателям.

Специалисты ЮРПСО прибыли на место, при помощи гидравлического инструмента раздвинули деревянные перекладины и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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