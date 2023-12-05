Ночью с 4 на 5 декабря в Краснодаре выпал первый снег

Несколько районов краевого центра вечером 4 декабря и ночью 5 декабря накрыло большими хлопьями мокрого снега.

Из-за плюсовой температуры снег на земле практически сразу таял, однако на деревьях, автомобилях и скамейках его можно было найти еще утром.

Днем в Краснодаре осадков уже не ожидается, ветер северной четверти 4–9 м/с. Температура воздуха днем 1…3°.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение о мокром снеге и гололеде объявили на Кубани.