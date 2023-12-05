Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Штормовое предупреждение о мокром снеге и гололеде объявили на Кубани

Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-o-mokrom-snege-i-gololede-obyavili-na-kubani
Штормовое предупреждение о мокром снеге и гололеде объявили на Кубани
Фото Oleg Magni, pexels.com

Синоптики предупреждают жителей Краснодарского края о сильном налипании снега.

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», ночью и до конца суток 5 декабря, а также ночью и утром 6 декабря в крае и краевом центре ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильные гололедно-изморозевые отложения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заморозки, снег и туман ожидаются 5 декабря в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях