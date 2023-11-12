Ночью пожарные потушили возгорание площадью 200 кв. метров в лесном массиве Сочи

Сообщение о пожаре в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе Сочи поступило пожарным 12 ноября в 1:44.

По прибытии к месту пожара специалисты установили, что горит сухая трава. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Пожар удалось полностью потушить к 3:20, никто не пострадал.

К тушению привлекались 25 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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