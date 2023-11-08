Несколько микрорайонов Краснодара накрыло дымом из-за сжигания соломы

Днем 8 ноября жители краевого центра заметили сильный дым в районе Западного обхода, который накрыл микрорайоны на улице Калинина: Учхоз Кубань, Кирпичный завод, Вавилова и Рубероидный завод.

По их словам, сильный пожар в полях не прекращался в течение нескольких часов. Ситуацию с возгоранием прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«По информации управления гражданской защиты, на территории учебных полей КубГАУ сжигали солому. Все мероприятия проводили санкционировано», — говорится в сообщении МЦУ.

Уточняется, что возгорание в полях в районе Западного обхода потушили в 15:54.

Читайте также: в Краснодаре отменили особый противопожарный режим. Его ввели 7 августа из-за длительной засухи. Было запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также выполнять любые работы, представляющие пожарную опасность.