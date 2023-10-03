Ночью 5 октября снизят давление в водопроводе в частном секторе Краснодара

«Росводоканал Краснодар» производит работы по врезке трубопровода диаметром 450 мм в действующую магистральную сеть.

Работы необходимо провести для подключения новых абонентов. В связи с этим у абонентов частного сектора Восточной, Центральной и Западной части города 5 октября с 1:00 до 5:00 снизят давление на сетях водоснабжения, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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