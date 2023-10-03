Ночью 5 октября снизят давление в водопроводе в частном секторе Краснодара
Общество
03.10.2023 14:11
«Росводоканал Краснодар» производит работы по врезке трубопровода диаметром 450 мм в действующую магистральную сеть.
Работы необходимо провести для подключения новых абонентов. В связи с этим у абонентов частного сектора Восточной, Центральной и Западной части города 5 октября с 1:00 до 5:00 снизят давление на сетях водоснабжения, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.
Читайте также: Из-за аварии на водоводе без холодной воды остались 58 многоэтажек в Краснодаре.