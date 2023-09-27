Из-за аварии на водоводе без холодной воды остались 58 многоэтажек в Краснодаре

Порыв на сетях водоснабжения произошел 27 сентября в районе улицы Ставропольской.

Из-за аварии временно ограничили подачу холодной воды в жилые дома на улицах Ставропольской, Бургасской, Айвазовского, Димитрова и Стасова. Всего в зону отключения попали 58 жилых домов и 2 соцобъекта.

Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» уже приступили к ремонтным работам, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

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