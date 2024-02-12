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Ночью 13 февраля без воды останутся 22 многоэтажки и детсад в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nochyu-13-fevralya-bez-vody-ostanutsya-22-mnogoetazhki-i-detsad-v-tsentre-krasnodara
Ночью 13 февраля без воды останутся 22 многоэтажки и детсад в центре Краснодара
Фото pexels.com

Воду отключат 12 февраля с 23:00 до 2:00 13 февраля в центре краевой столицы.

Без воды останутся жители улиц Тургенева, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, Рашпилевской, 329/1, 325/1, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 347, Дзержинского, 99, 103 и 345 детский сад № 187.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводной станции, сообщает МЦУ Краснодара.

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