Ночью 13 февраля без воды останутся 22 многоэтажки и детсад в центре Краснодара
Общество
12.02.2024 13:54
Воду отключат 12 февраля с 23:00 до 2:00 13 февраля в центре краевой столицы.
Без воды останутся жители улиц Тургенева, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, Рашпилевской, 329/1, 325/1, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 347, Дзержинского, 99, 103 и 345 детский сад № 187.
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводной станции, сообщает МЦУ Краснодара.
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