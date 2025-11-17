Ночные заморозки в горах и сильный ветер прогнозируют 18 ноября на Кубани

Во вторник в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с.

В целом температура в регионе в ночное время упадет до +6…+11 °С, в юго-восточных предгорных районах будет +1…+6 °С, в горах ночью — +4…-1 °С. Днем воздух прогреется до +15…+20 °С, местами в южной половине края ожидается до +22 °С, в горах в светлое время суток — +6…+11 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность и без осадков. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +16…+21 °С.

В Краснодаре порывы ветра достигнут 5-10 м/с, днем и вечером — 12-14 м/с. Температура воздуха в темное время суток +9…+11 °С, днем +18…+20 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

