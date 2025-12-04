Ночные заморозки, туман и ветер до 20 м/с ожидаются на Кубани 5 декабря

В пятницу в Краснодарском крае синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Отдельные районы региона окутает туман. Скорость восточного ветра составит 4-9 м/с, в дневное и вечернее время его порывы достигнут 12-14 м/с.

Столбики термометров ночью опустятся до +3…-2 °С, метами в юго-восточных районах воздух остынет до -1…-6 °С. Днем потеплеет до +4…9 °С, местами в южной половине края распогодится до +8…13 °С.

В горах ночью ожидается -2…-7 °С, в дневное время столбики термометров покажут отметку в -3…+2 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в районе Новороссийска порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +4…9, днем потеплеет до +11…16 °С.

В Краснодаре в пятницу прогнозируют облачную и сухую погоду. Ночью и утром в низинах и водоемов — туманы. Скорость северо-восточного ветра составит 4-9 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1…3 °С, днем воздух прогреется до +7…9 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

