Ночные заморозки до -5°С ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

По данным Краснодарского гидрометцентра, по ночам 18 и 19 октября в крае ожидаются минусовые температуры.

В Краснодаре температура воздуха ночью 17 октября составит 3…5°С, днем — 14…16°С. Ночью и утром возможен дождь.

В отдельных районах края температура воздуха ночью 17 октября опустится до 2…7°С. В горных районах ночью 17 октября возможен мокрый снег с температурой до -2°С.

С 18 октября по ночам похолодает. Температура воздуха ночью 18 октября опустится до 4…-1°С, а 19 октября — до 2…-3°С. В горных районах пройдет дождь с мокрым снегом, температура по ночам упадет до -5°С.

На Черноморском побережье также похолодает. Температура воздуха ночью 18 и 19 октября опустится до 4…9°С. Днем столбик термометра поднимется до 17…19°С, но будет дуть сильный северо-восточный ветер с порывами до 20 м/c, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: в Минсельхозе сообщили о том, что октябрьские заморозки не повредят урожай сельхозкультур на Кубани.