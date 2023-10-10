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Минсельхоз: октябрьские заморозки не повредят урожай сельхозкультур на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-oktyabrskie-zamorozki-ne-povredyat-urozhaj-selhozkultur-na-kubani
Минсельхоз: октябрьские заморозки не повредят урожай сельхозкультур на Кубани
Фото пресс-службы Минсельхоза Кубани

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 11 и 12 октября местами в крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -4°С.

В региональном Минсельхозе отметили, что резкое снижение температуры воздуха никак не затронет урожай сельскохозяйственных культур.

«Похолодание не повлияет на сельхозкультуры и ход осенней посевной кампании», — говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

На Кубани уже убрали почти все сельхозкультуры. В тех муниципалитетах, где уборка продолжается, заморозки не прогнозируют.

При это сев озимых культур в крае продолжается в запланированном режиме. После длительной засухи почва достаточно прогрета. Низкие температуры не испортят состояние посевов.

Читайте также: Краснодарский край лидирует по урожаю фруктов и ягод. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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