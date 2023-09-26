Кондратьев: Краснодарский край лидирует по урожаю фруктов и ягод

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 сентября рассказал о сборе урожая фруктов. Сейчас в регионе идет сбор яблок, персиков, слив и нектаринов.

«Краснодарский край – лидер по производству фруктов и ягод. В этом году уже собрали более 150 тыс. т фруктов. На Кубани собирают 30% от общероссийского объема. В АПК региона садоводство — одно из приоритетных направлений. Сегодня площадь садов составляет 30,5 тыс. га. Предприятия строят современные фруктохранилища и активно развивают местные питомники», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на Кубани действуют меры господдержки для аграриев. Сельхозпроизводители могут получить субсидии и гранты. С начала года на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 1,2 млрд рублей.

За последние шесть лет в регионе заложили более 10 тыс. га молодых садов. С 4,5 до 7,5 млн штук в год выросло производство сертифицированных саженцев. Площадь садов и ягодников в крае составляет почти 31 тыс. га.

Всего собрали около 130 тыс. т плодов семечковых культур, 22,2 тыс. т — косточковых. Урожай ягод превысил 1,4 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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