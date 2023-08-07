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Идем на рекорд: по итогам года на Кубани рассчитывают собрать более 500 тыс. тонн яблок

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/idem-na-rekord-po-itogam-goda-na-kubani-rasschityvayut-sobrat-bolee-500-tys-tonn-yablok
Идем на рекорд: по итогам года на Кубани рассчитывают собрать более 500 тыс. тонн яблок
Фото t.me/mshkubani

Об этом 7 августа сообщило министерство сельского хозяйства Краснодарского края.

Так, в прошлом году в регионе собрали 434 тыс. т яблок. Общий сбор по итогам этого года может превысить 500 тыс. т, при этом рост производства составит 15,2%. Это станет рекордным результатом.

Сейчас идет массовая уборка летних сортов: «Санрайз», «Пироз», «Слава Победителям». Сбор яблок продлится до ноября.

На Кубани в сфере садоводства заняты более 400 предприятий. В крае производят около 40% от общего урожая плодово-ягодной продукции страны, площадь садов и ягодных насаждений во всех категориях хозяйств составляет 42,1 тыс. га.

Кубанские хозяйства используют преимущественно местные саженцы. Их разведением занимаются 30 питомников, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: в Краснодарском крае предложили ограничить импорт яблок в Россию.

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