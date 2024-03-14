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Ночные учения со стрельбой пройдут 14 марта в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nochnye-ucheniya-so-strelboj-projdut-14-marta-v-novorossijske
Ночные учения со стрельбой пройдут 14 марта в Новороссийске
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Силы Новороссийской военно-морской базы 14марта проведут учения в акватории морского порта Новороссийск.

Мероприятия со стрельбами будут проводиться с 21:00 до 23:00, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Жителей и гостей Новороссийска призывают соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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