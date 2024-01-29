Ночной поезд могут запустить между Сочи и Новороссийском

Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании в ответ на частный запрос жительницы Кубани.

В ФПК отметили, что в РЖД приняли решение детально проработать вопрос о назначении нового поезда между Сочи и Новороссийском, который будет курсировать в ночное время. Специалисты изучают технологические ограничения на этом участке.

Сейчас между Сочи и Новороссийском каждый день курсирует «Ласточка». Пригородный поезд пользуется большим спросом, поэтому пассажиры часто сталкиваются с дефицитом билетов.

В ФПК считают, что на этом маршруте будет востребован поезд с плацкартными и купейными вагонами, сообщает «Ъ-Кубань».

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