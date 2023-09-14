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Ночевавших на улице в Сочи детей отправили домой на электричке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nochevavshih-na-ulitse-v-sochi-detej-otpravili-domoj-na-elektrichke
Видео t.me/police_sochi

Семья с 11 детьми приехала в Сочи днем 13 сентября, чтобы искупаться в море.

В отношении 38 и 45-летних жительниц Ставропольского края составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей. За повторное нарушение их ждет уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи обнаружили 11 бездомных детей, которые спали на газоне. По словам очевидцев, они постоянно живут и спят на улице. Днем дети занимаются попрошайничеством, а на ночь приходят спать в кустах.

Оказалось, что семья из 4 взрослых и 7 детей в возрасте 7 месяцев, 8, 13 и 16 лет приехала в Сочи на электричке из Краснодара на один день, а вечером планировала вернуться.

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