Ночевавших на улице в Сочи детей отправили домой на электричке

Семья с 11 детьми приехала в Сочи днем 13 сентября, чтобы искупаться в море.

В отношении 38 и 45-летних жительниц Ставропольского края составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей. За повторное нарушение их ждет уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи обнаружили 11 бездомных детей, которые спали на газоне. По словам очевидцев, они постоянно живут и спят на улице. Днем дети занимаются попрошайничеством, а на ночь приходят спать в кустах.

Оказалось, что семья из 4 взрослых и 7 детей в возрасте 7 месяцев, 8, 13 и 16 лет приехала в Сочи на электричке из Краснодара на один день, а вечером планировала вернуться.