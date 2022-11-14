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Ночевал у тети: в Анапе полиция и волонтеры нашли пропавшего 7-летнего мальчика

Происшествия
14.11.2022 07:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/nocheval-u-teti-v-anape-politsiya-i-volontery-nashli-propavshego-7-letnego-malchika
Ночевал у тети: в Анапе полиция и волонтеры нашли пропавшего 7-летнего мальчика
Фото пресс-службы ОМВД по городу Анапе

О пропаже ребенка в Анапе сообщили вечером 13 ноября. По словам родителей, 7-летний мальчик ушел из дома на прогулку и не вернулся. К поискам подключились полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные жители курорта.

Ребенка около 1:00 нашли у родственницы. Участники поисков сообщили, что мальчик остался ночевать у тети.

«С ребенком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчик был в гостях у родственницы, которая не предупредила родных. Полицейские передали его родителям. Отдел МВД России по городу Анапе выражает благодарность всем неравнодушным и откликнувшимся на призыв гражданам, помогавшим в поисках ребенка», — сообщает пресс-служба ОМВД по городу Анапе в Telegram.

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