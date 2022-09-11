«Ночь выборов»: как прошло голосование в Краснодарском крае

«Ночь выборов»: как прошло голосование в Краснодарском крае

В Краснодарском крае завершились выборы. С 9 по 11 сентября на Кубани работали свыше 2,8 тыс. избирательных участков. В 20:00 11 сентября завершились 102 избирательные кампании.

Марафон «Ночь выборов» стартовал в 18:00 на YouTube. До полуночи в прямом эфире ведущие будут общаться с общественниками и представителями власти различных регионов. В ходе прямого эфира обсудили предварительные итоги голосования.

Дмитрий Медведев провел федеральный эфир со штабами «Единой России» в формате видеоконференции. В ней принял участие секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. К обсуждению подключились представители Кубани. В их числе секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый зампред ЗСК Николай Гриценко. Он отметил, что явка на избирательных участках Краснодарского края составила более 50%.

Председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев отметил, что выборы в южном регионе оказались высоко конкурентными. Он рассказал, что на участках работали 17 тыс. общественных наблюдателей. На горячую линию поступило порядка 40 обращений. На вызовы с избирательных участков выезжали 168 бригад общественного наблюдения.

«Выборы у нас в крае был высококонкурентными, и это обеспечило практически на всех избирательных участках внимание, поэтому несмотря на случившие в отдельных случаях эксцессы, все случаи оперативно рассматривали, это никак не повлияло на общую честность и прозрачность», — сказал Зайцев.

Также выступили спикер ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев.

Марафон продлится до 00:00 12 сентября.

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