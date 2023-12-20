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Ночь без воды проведут четыре улицы в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/noch-bez-vody-provedut-chetyre-ulitsy-v-tsentre-krasnodara
Ночь без воды проведут четыре улицы в центре Краснодара
Фото pexels.com

В связи с ремонтными работами на котельной жильцы ряда домов на четырех улицах в центре города останутся без воды с 23:00 20 декабря до 4:00 21 декабря.

Водоснабжение будет отключено на улице Красноармейской, 1, 6, 8, на улице Коммунаров, 1, на улице Советской, 60, 60/1, 62 и на улице Пушкина, 47, 49, 51, 51/1, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Читайте также: восемь улиц в центре Краснодара остались без отопления из-за аварии.

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