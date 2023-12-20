Ночь без воды проведут четыре улицы в центре Краснодара

В связи с ремонтными работами на котельной жильцы ряда домов на четырех улицах в центре города останутся без воды с 23:00 20 декабря до 4:00 21 декабря.

Водоснабжение будет отключено на улице Красноармейской, 1, 6, 8, на улице Коммунаров, 1, на улице Советской, 60, 60/1, 62 и на улице Пушкина, 47, 49, 51, 51/1, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

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