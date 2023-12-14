Восемь улиц в центре Краснодара остались без отопления из-за аварии
Общество
14.12.2023 20:39
Аварийное отключение теплоснабжения в Центральном округе произошло вечером 14 декабря из-за повреждения подземной тепломагистрали.
В связи с этим без тепла на время остались жители многоквартирных домов в районе Чистяковской рощи. Сейчас отопления нет на улицах: Колхозной, 40-летия Победы, Ростовской, Крупской, Механической, Выставочной, Клинической и Юннатов.
На месте аварии работает бригада тепловиков. Время восстановления подачи теплоснабжения в зоне отключения уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.