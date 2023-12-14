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Восемь улиц в центре Краснодара остались без отопления из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosem-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-avarii
Восемь улиц в центре Краснодара остались без отопления из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение теплоснабжения в Центральном округе произошло вечером 14 декабря из-за повреждения подземной тепломагистрали.

В связи с этим без тепла на время остались жители многоквартирных домов в районе Чистяковской рощи. Сейчас отопления нет на улицах: Колхозной, 40-летия Победы, Ростовской, Крупской, Механической, Выставочной, Клинической и Юннатов.

На месте аварии работает бригада тепловиков. Время восстановления подачи теплоснабжения в зоне отключения уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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